Меня признают иноагентом только по навету или недоразумению – Радведа Поклонская

Елена Острякова.  
30.11.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 496
 
Дзен, Идиотизм, Иноагенты, Общество, Политика, Россия


Советник генпрокурора РФ Поклонская допускает, что ее могут признать иноагентом.

Об этом она заявила в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интересно… Разве что по доносу кого-нибудь. Не знаю. За что?.. Хотя, можно придумать. Можно придумать, если подумать-посидеть. Можно всех немножечко привязать к какому-то неправильному образу жизни и пожаловаться. По крайне мере попробовать, проинициировать, постучаться в эти двери.

Но несмотря на всю критику и сложнейшую ситуацию, я считаю, что наша власть разбирается в этих вопросах и просто так огульно людей не признает, не дает эти статусы. А лишь по каким-то аргументированным доводам, о которых нам не всегда все известно. Но есть, конечно, недоработки какие-то. Может быть, материалы, которые специально были сфабрикованы, преподнесены так. Охарактеризован человек был неправильно», – рассуждала Поклонская.

Она назвала себя «частью власти», но при этом допустила, что «предпримет меры, чтобы откорректировать» действия чиновников, если посчитает их неправильными. На вопрос о существовании независимого суда в России Поклонская отшутилась.

Примечательно, что ведущая, либералка Марианна Минскер, провела интервью в несвойственной ей мягкой манере, всячески сглаживая вопросы на острые темы. Поклонская вообще практикует давать интервью либеральным СМИ и журналистам, многие из которых в последствии стали иноагентами.

