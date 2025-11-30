Меня признают иноагентом только по навету или недоразумению – Радведа Поклонская
Советник генпрокурора РФ Поклонская допускает, что ее могут признать иноагентом.
Об этом она заявила в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Интересно… Разве что по доносу кого-нибудь. Не знаю. За что?.. Хотя, можно придумать. Можно придумать, если подумать-посидеть. Можно всех немножечко привязать к какому-то неправильному образу жизни и пожаловаться. По крайне мере попробовать, проинициировать, постучаться в эти двери.
Но несмотря на всю критику и сложнейшую ситуацию, я считаю, что наша власть разбирается в этих вопросах и просто так огульно людей не признает, не дает эти статусы. А лишь по каким-то аргументированным доводам, о которых нам не всегда все известно. Но есть, конечно, недоработки какие-то. Может быть, материалы, которые специально были сфабрикованы, преподнесены так. Охарактеризован человек был неправильно», – рассуждала Поклонская.
Она назвала себя «частью власти», но при этом допустила, что «предпримет меры, чтобы откорректировать» действия чиновников, если посчитает их неправильными. На вопрос о существовании независимого суда в России Поклонская отшутилась.
Примечательно, что ведущая, либералка Марианна Минскер, провела интервью в несвойственной ей мягкой манере, всячески сглаживая вопросы на острые темы. Поклонская вообще практикует давать интервью либеральным СМИ и журналистам, многие из которых в последствии стали иноагентами.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: