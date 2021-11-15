Меркель вняла советам Путина и созвонилась с Лукашенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе, который обострился сегодня.

Разговор длился 50 минут. В разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

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Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Реальная жизнь доказала, кто реальный хозяин в доме, с которым придется считаться, как бы ни хотелось поступать иначе. Александру Лукашенко не нужно от еврочиновников (собирательный образ Баррозу) признание его легитимности. Белорусский Президент уже несколько раз простудился на похоронах тех, кто пытался отстранить его от власти», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский. «Батька дожал ситуацию. Меркель своим звонком Лукашенко показала, кто реально главный в Европе, кто еще хоть как то способен решать проблемы. Евробюрократия – политические импотенты, поляки – неадекватные ксенофобы», – считает его коллега Алексей Дзермант.

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич провел параллель между миграционным кризисом и сопротивлением восточноевропейских стран строительству газопровода «Северный поток-2».

«Пора решать проблему, которую создали польские и литовские чиновники на границе с Беларусью. Пора прекращать этот цирк. Польские и литовские коллеги не в первый раз устраивают цирк в Европе. Вспомните Северный поток, вспомните историю с Северным потоком-2. Сколько громких заявлений, сколько красивых слов в Европарламенте. Северный поток – есть и будет. Потому что в Европе остались политики, которые умеют прагматично думать об интересах Европы. А не устраивать цирк-шапито под дирижированием вашингтонских друзей. То же самое с беженцами. Реалполитик – это то, что решает проблемы. Можно только приветствовать начавшийся диалог, и он должен продолжаться», – написал Гайдукевич.

Тележурналист Игорь Тур считает, что миграционный кризис будет разрешен уже в декабре.

«Если (или точнее – «когда», я уверен, что до декабря это решение будет принято) этих беженцев пропустит Польша и примет Германия, то, опять же, есть опасность, что это приведёт к росту потока беженцев. Именно этого не хочет Германия. Минску и Берлину нужно решать проблему Германии и беженцев комплексно, стратегически. Следующий шаг – Меркель летит в Минск на переговоры с Лукашенко. Можно, кстати, бортом “Белавиа”. Тем, который мигрантов в Мюнхен доставит. А если Меркель захочет посмотреть на ситуацию с беженцами с польской стороны – Дуда её хоть пустит или тоже сошлётся на режим ЧП?», – иронизирует Тур.

Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович напоминает, что на прямом общении немецкого канцлера и белорусского президента настаивал его российский коллега Владимир Путин.

«Меркель, все-таки, позвонила Лукашенко. То есть, участие Путина сделало свое дело», – написал он.

Другие комментаторы припомнили, что когда кризис начинался, президент Польши Анджей Дуда решил его обсудить с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской.

«Кстати, раз Меркель поговорила с Лукашенко, Тихановская теперь кто?», – вопрошает журналистка Юлия Витязева. «А она как была НИКТО, так НИКЕМ и останется. Поздравляю Лукашенко с дипломатической победой», – ответил ей эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.