Между Западом и Россией идут серьезные торги вокруг теракта в «Крокусе», – экс-офицер СБУ

Взяв живыми террористов и их пособников, причастных к массовому убийству в «Крокус Сити Холле», Россия получила большой козырь. Показания этих людей могут вывести не только на Украину, но и на западные спецслужбы, поэтому сейчас, вероятно, идут серьезные торги на эту тему между Западом и Россией.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То, что они сейчас в руках у наших правоохранительных структур, и то, что они живые – это просто колоссальный козырь. Можно предположить, что сейчас идут очень серьезные кулуарные переговоры между элитами Запада и Москвой. Потому что, кто знает, что эти задержанные террористы и их пособники наговорят. Одно дело, если след выведет на Украину, а другое дело, если след выведет на Британию, например. Цепочка раскручивается потихоньку. Я еще в первые дни после теракта говорил, что пройдет несколько дней и какой-то то из террористов, будет опубликовано видео его допроса, где он скажет, что в Турции, когда он проходил подготовку, то к ним на подготовку приезжали люди из украинского посольства. Что-то такое рано или поздно из них достанут. Я думаю, что сейчас торги идут не за то, чтобы уже Украину отмазать, а за то, чтобы отмазать Запад. Потому что без Запада, конечно, Украина такое бы провернула. Тут, конечно, интересно, до чего доторгуются. Если наши пойдут на откровенную конфронтацию, типа руби последние мосты, тогда они предъявят этих террористов и скажут, что вот, за «Крокус Сити Холл» стоит MI6. Понятно, что Запад это будет всячески опровергать, говорить, что это все под пытками и вообще русским верить нельзя, но после этого каналы коммуникации возможных торгов и переговоров будут сильно сужены, до этого, я думаю, дело не дойдет. Но какой ценой заплатит Запад за то, чтобы наши не раскручивали дальше, – возможно, основной ценой будет то, что виновной делаем Украину и Россия получает право сделать с Украиной за это что хочет», – заявил Прозоров.