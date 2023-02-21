Милан Лазович: «РФ с пониманием отнесется к сербским санкциям»

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Уже в обозримой перспективе можно ожидать присоединение Сербии к антироссийским санкциям Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

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«Белграду выдвигают два условия: соглашаться с франко-германским планом урегулирования по Косово и вводить антироссийские санкции. В противном случае европейский путь Сербии будет заморожен, прекратятся инвестиции в сербскую экономику, от которых она достаточно критически зависит. А этого Сербия себе позволить не может на нынешнем этапе. Поэтому она будет вынуждена ввести санкции», – сказал эксперт «Известиям».

Он допустил, что потенциальное введение мер пройдет в виде выборочных рестрикций: заморозка сотрудничества по некоторым проектам и отмена прямого авиасообщения.

Представитель РСМД считает, что отрицательный эффект от подобного решения для двусторонних отношений Москвы и Белграда будет, однако «сверхнегативной реакции» со стороны РФ ожидать не стоит.

«Дело в том, что в Москве не раз заявляли, что понимают, какое давление оказывается на Сербию, и ценят сам факт, что Белград с 2014 года не вводил никаких ограничений. Если сейчас дело всё же дойдет до присоединения к рестрикциям, то российская сторона отнесется к этому с пониманием», – резюмировал Лазович.