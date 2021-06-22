22.06.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Балканы, Война, Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Министр обороны Сербии принял участие в церемониях Дня памяти и скорби в России

В первый день своего визита в Россию вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович...

В первый день своего визита в Россию вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович стал одним из участников памятных мероприятий на территории парка «Патриот».

Стефанович находится в России по приглашению своего коллеги, министра обороны России Сергея Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр обороны Сербии стал участником памятной церемонии в честь Дня памяти и скорби в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС России «Патриот», после чего возложил цветы к памятнику «Мать Победителей», посетил музейный комплекс «Путь памяти» и Главный храм Вооруженных Сил РФ.

Особенно гостя впечатлил тот момент, что в музейной экспозиции были отражены такие эпизоды Второй мировой войны, как освобождение Белграда и Югославии.

«В храме также заложена сербская земля с кладбища освободителям Белграда, которая символизирует нашу связь, а также и то, насколько драгоценна свобода, которую мы отвоевали, – рассказал Небойша Стефанович. –  Сербия никогда не должна забывать о прочной дружбе, которую она имеет с Россией, не должна забывать и о своих героях, всех тех людях, которые отдали свою жизнь во Второй мировой войне и которые боролись за то, чтобы жить сегодня свободно, в стране, которая сама принимает решения и не зависит от внешних влияний, желая добиться как можно большего для своего народа посредством партнерства».

Сегодня же сербский гость посетил прием для участников 9-й Московской конференции по международной безопасности, которую организовал заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин. Завтра конференция начнет свою работу, и Небойша Стефанович будет одним из ее участников.


Стефанович и Фомин

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