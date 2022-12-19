Минобороны Украины: Русские видят нашу ПВО

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Российским ракетным ударам по Украине предшествует разведка и изучение данных, которые публикуется в социальных сетях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба Минобороны Украины, поделившаяся памяткой под названием «Русские видят украинскую ПВО: что не нужно публиковать в соцсетях».

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«Готовясь к ракетным атакам, русские используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики. Ни в коем случае не публикуйте в состоянии реального времени: фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны; фото и видео позиций наших средств ПВО; своего мнения, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать; сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали», – отмечается в сообщении.

Такая информация, продолжает оборонное ведомство Украины используется русскими для разведки; прокладывание маршрутов применения ракет для обхода украинской ПВО; корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

«Будьте осторожны и не помогайте врагу собирать данные о наших ПВО», – призывает украинское Минобороны.