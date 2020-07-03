Минск озвучил Москве список уступок по интеграции

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Подписанию документов по интеграции России и Белоруссии мешают 4 нерешенных вопроса.

Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, отвечая на вопросы российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они могли были быть подписаны – 30 карт – если бы были решены частные вопросы. Это вопрос цены на газ, вопрос налогового маневра, мяса-молока. Мы ж должны продать свою продукцию, а нам закрывают рынок. И четвертый вопрос – барьеры на пути нашей техники. У нас проблемы с продажей тракторов, комбайнов, сеялок-веялок в Российскую Федерацию. Поскольку не были решены эти четыре рабочих момента, было принято решение, пусть остальные 30 карт подождут. Жалко», – заявил Семашко.

Он призвал не связывать подписание интеграционных документов с президентскими выборами в Белоруссии.

«Не надо связывать это с выборами. В любом случае мы должны вернуться к этому вопросу и решить эту проблему. Конечно, надо актуализировать эти карты, отодвинуть сроки. Когда мы говорили про единый рынок газа, то ваши министры предлагали, что он должен заработать с 1 января 2021 года. Теперь дай бог, чтобы с 1 января 21-го года заработал», – заявил посол.

Примечательно, что минувшей зимой, когда президенты России и Белоруссии должны были подписывать документы по интеграции, речь шла о 31 «дорожной карте». При этом Александр Лукашенко пояснял, что 31-я карта вынесена за скобки интеграции, поскольку там речь шла о единой валюте и создании наднациональных союзных органов.