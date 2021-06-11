Минский политолог выслушал в эфире всё, что думают в России о белорусской «многовекторности»

11.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Вместо претензий к РФ по поводу отсутствия идей о том, что она может предложить своим партнёрам, Белоруссии давно пора отказаться от политики многовекторности и определиться в отношении проекта Союзного государства.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко, проводя самостоятельную политику, он усиливает Россию, делая привлекательным наш союзный проект. Но что важно? Для сильного лидерства на нашем пространстве нужна идея, нужна новая идеология. Проблема российского лидерства не только на постсоветском пространстве, но и в мире в целом – это отсутствие идеи, что Россия предлагает, какой проект – это модернизация, это демократия, это уважение суверенитета, это евразийство, это Пятая империя, это Русский мир?» – рассуждал политолог, декан философского факультета БГУ Вадим Гигин.

Слова белоруса возмутили участников эфира.

«Идея хорошая, но я хорошо помню, что говорил Лукашенко, когда задержали 30 наших ребят, – напомнил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. – Я хорошо помню, как он обещал найти «бегающего замминистра», как он видел «заговор России». Я хорошо помню, как он был один из первых, который аплодировал Порошенко, когда говорил, что Крым украинский. Я хорошо помню, как сажали ребят в Белоруссии, которые принимали участие в АТО на стороне Донбасса, а как гадёныша Протасевича, который воевал в «Азове», убивал людей, за всё это время никто не тронул». «Поэтому я хочу, чтобы всё-таки, всё поняли – Россия всегда помогает. Но мы один народ у нас общая история. И, кстати, чей Крым?» – риторически обратился к Гигину телеведущий.

«К сожалению, история нам показывает, что о нас как о брате, как о союзнике, как об исторической общности вспоминают тогда, когда становится плохо», – отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Когда Лукашенко рассказывал, что он был готов признать Осетию и Абхазию, но сказал: «а если против меня санкции введут, вы мне денег дадите?» Меня в этот момент покоробило. Ну, нельзя так, есть принципы», – добавил Соловьёв.

«У любви за деньги есть название», – заметил Хинштейн.

«Мы всё понимаем, мы максимально корректны, мы понимаем белорусский народ, и наша задача сохранение белорусского народа, но мы очень хорошо понимаем, что многовекторность слишком дорого обходится Белоруссии», – подчеркнул телеведущий.

«Если бы Лукашенко тихо и спокойно проводил ясную политику – чёткую и понятную. Он всегда может прилететь к Владимиру Владимировичу Путину. И когда ему тяжело – не было ни разу, чтобы мы его не приняли, не выслушали.

Нужен кредит? Мы даём. Нужен вашим предприятиям? Пожалуйста. Людям помощь? Пожалуйста. Вакцины? Пожалуйста. Но о какой многовекторности может идти речь? Мы либо стоим плечом к плечу, и мы Союзное государство, либо мы должны понимать, что рядом с нами такой «волчок», – подытожил Соловьёв.