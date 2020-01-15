Мир не вспомнил об Украине даже после катастрофы в Иране – Климкин

15.01.2020

Украина оказалась «на обочине» процессов, происходящих в мире в связи с обострением на Ближнем Востоке и катастрофой «Боинга» «Международных авиалиний Украины».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, «свою игру» в этих событиях показал лишь англо-саксонский мир, вытеснив из политики даже Европейский Союз.

«Посмотрите, что происходит в последние три недели на Ближнем Востоке – убийство Сулеймани, сейчас трагедия с нашим самолетом, тут внутренняя политика Ирана.

Сколько бы мы ни ценили наших экспертов, которые там в Иране работали, но мы прекрасно знаем, что Иран признал это, поскольку есть сложная внутренняя политика в Иране, есть разные фракции, есть сложное балансирование, идет игра на то, чтобы одни группы влияния получали лучшие позиции на будущее.

Это все проецируется вообще на Ближний Восток, на динамику цен на нефть. Россия имеет свою игру там – Иран, Сирия, Ливия сейчас… такая игра.

Соединенные Штаты… Европа показала, где она есть. Посмотрите, как делались эти заявления вообще о том, кто на самом деле виноват, кто их делал – США, Канада, Великобритания, Австралия – это пояс англо-саксонских стран.

Где был тут Европейский Союз? Это как зеркало для политики. Посмотрите на результаты визита Меркель в Москву, какие там результаты. То есть, нам прекрасно понятно, что мы оказались в очень сложной ситуации, и мы сейчас, абсолютно серьезно говорю, мы сейчас играем роль статиста. Мы просто плывем по течению, больше ничего», – злорадно резюмировал Климкин.