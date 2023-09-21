Мишин: Сейчас задача России – отсечь армянских майданщиков от Пашиняна

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Опыт событий на Украине, происходящих с 2013-го года, должен помочь России не дать Армении выйти из интеграционных объединений, поэтому демонстрации у российского посольства в этой стране армянских майданщиков, пытающихся обвинить РФ в потере Нагорного Карабаха, не приведут к результату.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил известный политолог, вынужденный покинуть Киев после начала СВО, член движения «Другая Украина» Андрей Мишин.

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«Я бы хотел провести параллели между ситуацией в Ереване сегодня и событиями на Украине в конце 2013 года. Сравним две модели геополитических треугольников. Первый: США–ЕС–РФ по Украине, где Вашингтону в союзе с Брюсселем удалось вытеснить Москву из Украины, создав политический режим антирусского характера, и второй: США-РФ – тандем Азербайджан с Турцией. Во второй модели Москва, Баку и Анкара координируют свои действия, поэтому задача США – удержать мутировавший режим Пашиняна, выдавив, таким образом, РФ из Армении – мало реальна. Задача Азербайджана – взятие под контроль свои формальные территории – в целом реализована. Как и задача Турции усилить свое влияние в Центральной Азии как проекта «Великий Туран»», – отметил он.

«Реализация задач Москвы – сохранить дружественные отношения со страной-соседом, не дать Армении выйти из интеграционных объединений, зависит от учета украинского опыта. Цель России – не свергнуть Пашиняна, а локализовать грантоедов, влияние западных СМИ и их манипуляции сознанием армянского общества. Думаю, все у нас получится», – заключил Мишин.