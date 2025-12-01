«Мне уже пообещали 3 миллиарда!» – Тихановская задумала свергнуть Лукашенко, пока Россия отвлечена на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская считает, что предоставление Украине средств ЕС было бы «идеальным сценарием» для Белоруссии.

Об этом она заявила в интервью «Дойче Велли» (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идеальный сценарий – это Украина получает всю необходимую помощь, чтобы в этой войне обрести справедливый мир. В этот момент Россия сконцентрирована на своих проблемах и не оказывает ни экономической, ни политической поддержки Лукашенко. Мы параллельно работаем над расколом элит, предлагая национальный диалог номенклатуре. Происходит диалог между обществом и режимом. Я сейчас не говорю про Лукашенко. Это потерянный кейс. Мы уже его не учитываем. И мы вместе всей нацией работаем над демократизацией», – сказала Тихановская.

Она считает, что, хотя она и президент Белоруссии Александр Лукашенко не смогут участвовать в переговорах по Украине, но «белорусский голос должен быть там слышен».

Что имеется в виду, Тихановская не пояснила, но похвасталась: ЕС пообещал ей 3 млрд евро на первое время, когда она придет к власти.