«Многие готовы включиться» – жители Украины ждут освобождения

18.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В случае начала нового обострения у ЛДНР нет никаких предпосылок останавливаться на границах своих государств, тем более что люди на остальной части Украины с нетерпением ждут освобождения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если дёрнутся, то уже никакого «Минска-3» не будет, и останавливаться уже и не на границах Донецкой и Луганской областей. Уже давить гадину в её логове», – отметил Соловьёв.

«Я не вижу никаких предпосылок чтобы была какая-то необходимость останавливаться. Более того, в последний период времени ещё есть такая характерная ситуация – пишут люди с тех территорий. Пишут: «Когда придёте? Мы уже готовы включаться». То есть это тоже сигнал», – добавил Пушилин.

Напомним, ранее глава ДНР сообщил, что, несмотря на желание освободить территории и оказавшихся в условиях киевской оккупации русских людей, республики Донбасса не будут инициаторами новой большой войны, потому что прекрасно понимают весь её ужас.