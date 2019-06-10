Молдавский кризис приблизился к развязке: майдан или переговоры?

10.06.2019, Москва, Елена Острякова

Противостояние двух молдавских правительств, которые сегодня практически одновременно проводили свои заседания, длилось не долго. Уже в середине дня старая власть в лице экс-спикера Андриана Канду продемонстрировала готовность к переговорам, со своими конкурентами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Изначально анонсировался выход к прессе «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка. В воскресенье он через Конституционный суд распустил парламент, выступил на проплаченном им же митинге, расставил палатки по всему Кишиневу и объявил сбор подписей за отставку президента страны Игоря Додона.

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Но сегодня с Плахотнюком и его командой побеседовали аккредитованные в Молдове дипломаты. Накануне и Еврокомисия, и Россия высказались в поддержку нового правительства Майи Санду.

О чем говорили, неизвестно, но к журналистам вышел не Плахотнюк, а Канду, и речь его была не воинственной. Экс-спикер заявил о необходимости провести переговоры.

Новая коалиция в ответ предложила демократам разблокировать правительственные здания и вернуться в парламент в качестве оппозиции.

Майя Санду и Игорь Додон пока не призывают своих сторонников на улицы, чтобы избежать столкновений с массовкой Плахотнюка. Оба политика очевидно вдохновлены поддержкой обычно конфликтующих Европы и России и чувствуют себя уверенно.

Между тем, народ «к майдану готов». С однозначным призывом обратился к соотечественникам в соцсетях коммунист Марк Ткачук.

«Это конфликт между террористами и теми, кто не желает быть молчаливыми заложниками и покорными жертвами той показательной бойни, к которой готовится Владимир Плахотнюк. Пришло время создавать реальные структуры гражданского сопротивления и неповинения путчистам, пришло время организации мирной и массовой демонстрации нашей силы, пришло время объединяться не только в парламенте, но на улицах и площадях», – написал Ткачук в соцсети.