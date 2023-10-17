Молдова ратифицировала резолюцию ПАСЕ о признании Российской Федерации «диктатурой»

Алексей Логофет .  
17.10.2023 20:24
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Идиотизм, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


Парламент Молдовы ратифицировал резолюцию ПАСЕ, признающую Россию “диктатурой”, а власть президента Российской Федерации Владимира Путина после 2024 года “нелегитимной”.

Это подтвердил председатель парламента Игорь Гросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламент Молдовы ратифицировал резолюцию ПАСЕ, признающую Россию “диктатурой”, а власть президента Российской Федерации Владимира...

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«Мы признаем документ, сформированный ПАСЕ, называющий Российскую Федерацию диктатурой. С 2024 года будем искать альтернативные пути взаимодействия с руководством страны. Скорее оно пройдет с легитимными органами российской власти. С диктатурами наша республика не имеет ничего общего и иметь не будет», – вещал Гросу.

Вряд ли стоит напоминать, что России от этих заклинаний очередного озлобленного постсоветского карлика ни холодно, ни жарко – вообще никак. Перефразируя известное высказывание, в отсутствие России, в своих фантазиях можете её даже победить, расчленить, покататься на «Абрамсах» по Тверской, воскресить Горбачёва, Ельцина и Березовского вместе взятых, и усадить их в Кремль.

Вот только дело им придётся иметь с реальной Россией, где у власти будет всё тот же Путин, если не кто-либо с более крутым и менее осторожным характером. Что тогда будет делать команда «хороших людей» – отношения разрывать? Ведь, сказав «А», надо будет обязательно сказать «Б». Чем молдавские власти будут оправдываться, в очередной раз обращаясь к «диктаторскому режиму» в Москве с просьбой вывезти очередной самолёт с молдавскими гражданами из горячей точки?

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