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Карликовое Княжество Лихтенштейн будет добиваться создания международного трибунала для осуждения России.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил наследный принц Лихтенштейна Алиоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лихтенштейн осуждает системные преступления против человечества, которые совершают российские Вооружённые силы и парамилитарные структуры. Мы считаем, что обязательно необходимо привлечь к уголовной ответственности тех, кто совершил эти преступления. Это должно произойти в законном суде на основе международного законодательства и права под эгидой ООН», – тявкал прЫнц.

«Создание международного трибунала для этой цели – дело непростое, но это необходимо. Мы пытаемся расширять поддержку этой идеи, и есть много стран, которые это поддерживают. Мы привержены идее привлечения к ответственности за чрезвычайные экономические и экологические преступления», – трепался Алиоз.