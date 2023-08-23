Моська залаяла по команде США: Лихтенштейн грозит России трибуналом

Вадим Москаленко .  
23.08.2023 18:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Карликовое Княжество Лихтенштейн будет добиваться создания международного трибунала для осуждения России.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил наследный принц Лихтенштейна Алиоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Карликовое Княжество Лихтенштейн будет добиваться создания международного трибунала для осуждения России. Об этом на...

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«Лихтенштейн осуждает системные преступления против человечества, которые совершают российские Вооружённые силы и парамилитарные структуры.

Мы считаем, что обязательно необходимо привлечь к уголовной ответственности тех, кто совершил эти преступления. Это должно произойти в законном суде на основе международного законодательства и права под эгидой ООН», – тявкал прЫнц.

«Создание международного трибунала для этой цели – дело непростое, но это необходимо. Мы пытаемся расширять поддержку этой идеи, и есть много стран, которые это поддерживают. Мы привержены идее привлечения к ответственности за чрезвычайные экономические и экологические преступления», – трепался Алиоз.

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