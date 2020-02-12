Москва ещё может дать Лукашенко скидку на газ: Названы условия

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия по-прежнему может получить требуемую скидку на газ, если Минск согласится на введение единой валюты и единых органов управления с Россией.

Об этом заявил сегодня в эфире радиостанции «Спутник» генеральный директор фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если называть вещи своими именами, то Россия достаточно жестко настояла на своих условиях: никаких новых уступок белорусский президент не получил. Лукашенко рассчитывал снизить цену на газ, и, как мы видим, этого не произошло.

Все знают, что президент Белоруссии активно настаивает на том, чтобы перейти на цены Смоленска, апеллируя к тому, что мы строим единое экономическое пространство. Действительно, у России есть соглашение, призывающее нас к 2025 году это единое пространство получить. Но политическая позиция России тоже известна: если хотите получить газ по цене Смоленска, то интеграция должна идти более энергичными темпами.

Мы видим, что у нас нет прогресса ни по единой валюте, ни по единым органам управления», – сказал Симонов.

При этом он подчеркнул, что, даже по нынешнему контракту, дешевле, чем в Белоруссии «Газпром» нигде газ не продает. Однако на европейском спотовом рынке расценки действительно бывают ниже.

«Цена в 127 долларов выглядит такой немаленькой для Белоруссии, хотя она ниже наших цен по долгосрочным контрактам в Европу. Но на европейском споте цена сегодня ниже. Просто у долгосрочных контрактов другая специфика, связанная с гарантиями поставок определенных объемов. Это неплохая цена для «Газпрома». Путин настоял на своих условиях. Условие снижения тоже известно. Оно связно не с экономикой, а с политикой. Если в Европе цена будет оставаться низкой, мы могли бы ее снизить по экономическим мотивам. Я не исключаю, что это произойдет уже в этом году», – сказал Симонов.