Москве следует игнорировать гибридный тандем Лукашенко-Пашинян

31.03.2020, Москва, Елена Острякова

Попытка президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна совместно добиваться от России снижения цен на газ отражает позицию не народов стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а только этих двух лидеров.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Для союзников это ненормально, но здесь же речь идет не о государствах как таковых, а о лидерах. Господин Пашинян – бывший видный армянский оппозиционер. Не так давно он возглавлял в парламенте фракцию, которая выступала за выход Армении из ЕАЭС. Очевидно, что далеко не все приступы той болезни этот человек сумел перебороть на новой должности.

Александр Григорьевич Лукашенко на протяжении последних месяцев делает одно странное заявление за другим. Я не знаю, с чем это связано. Может, с близостью выборов в Белоруссии.

Но и тому, и другому в условиях бушующей эпидемии коронавируса и рецессии мировой экономики нужно думать о другом, а не о том, о чем размышляет каждый из них, да еще и ведет разговоры», – отметил Гаспарян.

Он считает, что предложение Лукашенко к лидерам ЕАЭС собраться должно быть проигнорировано.

«В данный конкретный момент, в условиях пандемии, этим заниматься точно не надо. Я, конечно, понимаю, что Александр Григорьевич единственный в мире бросил вызов вирусу, играя в хоккей, но это не означает, что все должны заниматься тем же самым», – сказал Гаспарян.

Эксперт не считает, что подобные сепаратные переговоры ставят под вопрос существование ЕАЭС.

«Лидеры приходят и уходят, а взаимовыгодное сотрудничество двух стран никуда не девается», – заключил эксперт.