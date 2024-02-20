«Можно ли первыми ударить по ЕС ядерным оружием?» – жаркий спор в Москве

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Россия могла бы нанести превентивный ядерный удар по одной из стран ЕС в целях предотвращения большой войны в Европе.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, посол в отставке Александр Крамаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Европа предлагает нам гонку вооружений в ближайшие 3-5 лет в надежде, что они могут нарастить достаточный потенциал для того, чтобы создавать нам угрозу на уровне обычных вооружений, стоит вопрос, надо ли нам этого ждать? Что касается ядерных вооружений, думаю, всем давно стало понятно, что это оружие на поле боя абсолютно неэффективно, и никто не собирается его применять в военных целях. Когда американцы бомбили Нагасаки и Хиросиму, ядерное оружие использовалось не в военных целях, а в геополитических, чтобы послать сигнал Советскому Союзу, что это оружие есть – и как оно действует. Поэтому, я не исключаю, что в целях предотвращения именно большой войны в Европе и самой гонки вооружений, ядерное оружие может быть с нашей стороны применено именно в качестве превентивной меры. И меры, в том числе, в порядке ответа на тотальную экономическую войну против нас. Потому что стратегия сдерживания, которая проводится Западом в отношении России, это, прежде всего, стратегия сдерживания нашего развития, и поэтому все меры этого санкционного экономического давления говорят сами за себя», – заметил Крамаренко.

На эти слова остро отреагировал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, военный эксперт Константин Сивков.

Он сказал, что «категорически не может поддержать» дипломата в вопросах применения ядерного оружия в превентивных демонстративных целях.

«Само высказывание этих мыслей полагаю крайне опасным, если не преступным», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ему доводилось заниматься практическим ядерным планированием и приходилось видеть, какие зоны поражения это оружие даёт.

«Поэтому мы должны говорить о возможности применения этого ядерного оружия, мы должны демонстрировать решимость различными способами. Например, ударом по территориям, которые не несут какой-либо ущерб кому-либо – Северный полюс или ещё где-нибудь. Но надо понимать, что удар ядерным оружием по любому городу Европы, во-первых, приведёт к мобилизации населения Европы. Второе – ответному ядерному удару, возможно, с территории той же Франции. Удар по Европе Францию заденет, территории маленькие, при этом образуются огромные по площади зоны поражения радиоактивными осадками. И мы тоже получим ответку. А дальше пойдёт эскалация уже неконтролируемая, вплоть до полнокровного, полноценного ядерного обмена между Россией и США. Поэтому нельзя даже упоминать такие вещи», – рассуждал Сивков.