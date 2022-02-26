Мстят за успех ДНР: ВСУ отбомбились ракетами по городам Донбасса

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Новости Украины

Украинская армия, мстящая жителям Донбасса за военные успехи ДНР, провела артобстрел детского садика «Берёзка» в Киевском районе Донецка.

Видеоматериал с места «прилётов» опубликовал работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вылетело двадцать два окна, повреждена крыша, пожарная лестница, двери. И внутренний мягкий инвентарь – кровати, гардины, покрывала, столы, стулья. То есть, это две спальни, по 50 квадратный метров, и две игровые комнаты, тоже по 50 квадратных метров», – сказала работница детсада.

Она подчеркнула, что артобстрелы происходят каждый день – в том числе с применением тяжёлой артиллерии и РСЗО.

Также утром 26 февраля в небе над ДНР были сбиты три украинские ракеты «Точка У». Несмотря на то, что ракеты не сработали, в результате их падения повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки, а также автомобили в Иловайске и Амвросиевке. Повреждение получила и нефтебаза, по которой и целилась одна из ракет.

«Пробиты резервуары с топливом: 230 кубических метров вытекает в землю. Пока горения не фиксирует. МЧС дежурит на месте», – сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

По сообщениям местных СМИ, остальные две ракеты летели на территорию РФ, но благодаря ПВО Народной милиции были остановлены над городами Иловайск и Амвросиевка.