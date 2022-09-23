«Мы это заслужили. Победа будет за нами», – жители Донбасса рассказали москвичам на 50-тысячном митинге о войне и референдуме

Более 50 тысяч человек собрались сегодня в Москве на Манежной площади на митинг-концерт в поддержку референдумов в ЛДНР «Своих не бросаем». Участники акции пришли на митинг с российскими и красными флагами и георгиевскими лентами. Перед ними выступили депутаты Госдумы РФ, артисты и жители Донбасса.

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«Дорогие братья! Я хочу поблагодарить всех жителей России за ту помощь, которую вы нам оказывали на протяжении всей этой кровопролитной войны за то, что вы всегда рядом с нами. За то, что мы знаем: вы у нас есть. Я обычный шахтер, а не профессиональный военный, но в 2014 году мы с такими же ребятами: шахтерами, металлургами, водителями, – выбрали свой путь. Даже выбирать не приходилось. Всегда Донбасс и Россия были побратимы, один большой русский народ. Сегодня у нас проводится референдум. Это первый шаг возврата домой. Мы вернемся домой. Немного осталось нам потерпеть. Когда закончится мероприятие, мне предстоит уехать на передний край. Но прежде я должен отдать свой голос за Донбасс, за Россию, за свой большой дом», – сказал командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии Константин Кузьмин.

«Они нам говорили: думай по-украински, Бандера – твой герой. Они хотели сделать из нас манкуртов. 2 мая они начали убивать людей, сжигать их в Одессе. Вернулся домой с работы (работал инженером), дочь плачет: папа, что происходит. Сел в машину – уехал в Славянск воевать. Вот уже 8,5 лет воюю. Мы были гражданскими. Никогда не умел пользоваться ни ПТУР, ни РПГ. Всему научились. Война учит быстро. Я служу в батальоне «Спарта». Тридцать, а то и 40% батальона – это русские добровольцы, которые вместе с нами на протяжении 8 лет с оружием в руках защищают нашу землю. Вот такие дела. Но мы знаем одно: мы победим», – заявил гвардии майор, командир первой разведывательной роты ОРБ «Спарта» Александр Агранович.

Его дочь Екатерина расплакалась во время выступления.

«Когда все это началось, мне было 15 лет. Мой папа и дядя приняли решение идти воевать. Мы были вынуждены уехать из родного дома. Мы с мамой жили в лагере для беженцев. Затем поехали в Донецк, пережили там все бомбежки 14 и 15-го годов. У папы пять ранений. А еще в апреле мы потеряли нашего дядю, папиного младшего брата. Сейчас вся моя семья на фронте. Папа на реальном, я – на информационном. Все жители Донбасса сейчас на передовой. Мы очень и очень устали. Референдум – как глоток свежего воздуха, мы правда его ждали 8,5 лет. Для нас это настоящий праздник. Но только одна проблема – тысячи наших павших не дожили до этого дня. Я верю, что после этого наступит мир», – сказала Екатерина Агранович.

«Завтра я, как и мои братья по оружию, поеду на Донбасс и буду отдавать голос за историческую справедливость. Мы это все вместе заслужили. Мы на своем пути. Мы вернем все исторические земли. Мы это заслужили. Победа будет за нами», – сказал командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Его боевой товарищ Алиас Авидзба вышел к микрофону на костылях.

«Я здесь вижу флаг, под которым воевал мой дед в Великую Отечественную войну. Он дожил до Победы, дошел до Берлина в составе Второго Украинского фронта. Моему отцу пришлось воевать за Абхазию. Когда началась СВО, учитывая что мои братья с 2014 воевали на Донбассе, у меня не оставалось сомнения: надо, я там нужен, все, что смогу сделаю. Дед мой говорил, что у каждого поколения есть своя война, и на вашу долю выпадет. К сожалению, это были пророческие слова. Сегодня нам выпала доля положить конец фашизму, закончить то, что начали наши деды. Не дай вам Бог увидеть, что они натворили на донбасской земле просто из-за того, что это русские. Я уверен в победе. Я ненадолго выведен из строя, но в обязательном порядке буквально через месяц вернусь к своим братьям. Мы все уверены, что мы за правое дело. Это делает нас сильными. Мы за Россию», – сказал он.