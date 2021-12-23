«Мы к вам, профессор, и вот по какому делу»: Украинизация добивает научную элиту

Новости Украины

«Впервые, на 61-м году деятельности, после подготовки 47 кандидатов и докторов наук, среди которых семь иностранных граждан, я получил выговор… Я подготовил восемь учебников по различным дисциплинам, опубликовал 14 монографий и дожил до того, что меня учат, как учить специалистов», — такое заявление сделал профессор Одесской национальной морской академии Николай Примачев.

В мовную рейхсканцелярию на пожилого профессора настучали за то, что он преподавал студентам, используя учебник на русском языке, который, к слову, сам и написал. За это педагога лишили премии в виде месячного оклада. То есть он обошелся малой кровью. Пока.

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«Меня обвинили в нарушении Закона о мове на том основании, что по доносу информатора, я дал студентам электронный вариант своей книги «Глобальный транспортный рынок». Но в законе нет запрета на чтение источников на русском языке», — возмущается Николай Примачев и задается вопросом — исходя из такой логики, получается, что «нельзя читать украинского писателя Гоголя и известных одесских писателей?».

Под информатором профессор Примачев имеет в виду общественную организацию «Червоний Губер», возникшую на волне свержения с должности бывшего ректора Киевского национального университета им. Шевченко Леонида Губерского. Губерский — доктор философских наук, профессор, академик, заслуженный работник народного образования Украины, автор более 250 научных публикаций, в том числе 50 монографий и учебников, был обвинен в пропаганде «русского мира» за то, что в 2011 году стал одним из тех, кто подписал так называемое письмо десятерых от украинской интеллигенции в поддержку Януковича. Понятно, что студенты-патриоты победили своего ректора, но не русский мир, который «неожиданно» открылся им в непаханых полях Одессы, и они решили загнать в гроб «неправильного» профессора.

Вот что Примачев говорит даже не в свою защиту, а в защиту здравого смысла:

«На «дэржавну» мову не переведено ни одной научной работы иностранных специалистов по морскому транспорту. И вообще по экономике морского транспорта на мове не более 10% изданий. Ни одна судоходная компания, с которой я сотрудничал, не использует украинский язык. Так что, 80 % родителей платят за подготовку детей без гарантии качества?»

Он описывает свое видение такой политики с высоты профессорской кафедры.

«Пять миллионов граждан Украины едут зарабатывать туда, где не используется мова. Инициатор Закона о мове сделал украинцев беднейшими в Европе, снизил ВВП страны в два раза, обрушил украинскую денежную единицу в три раза. За 30 лет политической независимости страна вымерла на одну четвертую. Это больше чем за время голодомора и Второй мировой войны», – отмечает ученый.

Профессор обращается к настучавшим на него — не вам меня учить патриотизму! Вспоминает деда, «по доносу сосланного в Сибирь», расстрелянную во время войны маму, которая была связной партизанского отряда, сиротское детство в детдоме, становление как ученого и категоричный отказ покидать родину, несмотря на неоднократные приглашения преподавать в США и Германию. Но что такое по-настоящему любить родину, наци-патриотам не понять — они умеют ею лишь спекулировать.

Знаете, я тут стала подсчитывать, сколько раз за последний год мне пришлось писать об уволенных и затравленных нацистами преподавателях — счет перевалил за несколько десятков.

А если говорить об узкоспециализированных педагогах, которые в нормальном обществе на вес золота, то вспомнилось, как весной трофеем патриотов стал преподаватель морского колледжа Черноморска Александр Макаренко, назвавший украинский «языком оккупантов и нацистов».

Заметьте, та же морская тематика. В силу профессии и Макаренко, и Примачев видят ситуацию дальше, чем от свинарника до пика Говерлы, этим и неудобны. Только кто придет на смену уникальным кадрам, которых сейчас активно зачищают — проФФесора и «тоже ученые» из института национальной памяти, которые по слогам читают? Ну и научат соответственно: «Одын плюс одын равно тры». Слава Украине!