Мы не согласны на «полное руки вверх» – посол Белоруссии в РФ

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Предложения России по интеграции с Белоруссией неприемлемы для официального Минска.

Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, отвечая на вопросы российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В разумных пределах должна быть интеграция, без ущерба суверенитету. Я вспоминаю 13 февраля 19-го года, когда нам передали предложения российской стороны (не буду называть автора). Ну это полное руки вверх. Там было все отдать наверх, только у вас полиция, у нас милиция. Так не может быть», – сказал Семашко.

По его словам, Россия якобы предложила 95% государственных функций отдать на наднациональный уровень. При этом Семашко вычислил, что в евросоюзе на наднациональный уровень отдано 18% функций.

«Мы за то, что какие-то функции должны быть наднациональными. Например, должна быть единая валюта. В Евросоюзе есть евро и у нас, наверное, должна быть. Но в зависимости от масштабов – у нас 9 млн чел, у вас – 147 млн. – должен быть паритет и равноправие. При эмиссии решение должно приниматься консенсусом. Вот тогда я понимаю», – рассуждает посол.

Он также высказался против унификации налогового законодательства, на чем настаивает Россия.

«Априори у нас налоговое и таможенное законодательство не могут быть одинаковыми, под копирку переписанными. Они могут быть унифицированными. У нас разные структуры экономики. У вас во многом формируется за счет нефти и газа. У нас, к сожалению, этого нет. Бюджет надо формировать за счет того, чтобы напрячь МАЗ, БелАЗ. Основная часть налогов уже одинаковая, а вот особенную часть надо посмотреть, на какой процент унифицировать, где что и как», – заявил Семашко.