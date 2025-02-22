«Мы первыми поддержали СВО»: Глава Компартии Армении посетил Донбасс
Лидер Компартии Армении Ерджаник Казарян прибыл в Донецк, где провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.
«Первые в Армении мы поддержали специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины, поддержали решение вашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и провели разные мероприятия, до сих пор проводим», – сказал гость, подчеркнув, что Армения должна быть с Россией.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Без России Армении не будет, это показали последние события, к сожалению, в нашем регионе», – добавил политик.
Пушилин поблагодарил армянского политика за поддержку СВО.
«Потому что Донбасс был бы уничтожен. Действия противников для нас были прогнозируемы, понятны, и потом – это было подтверждено уже не только данными разведки. – Устремление противника было как раз зачищать Донбасс от людей, им нужна была только территория. Провокации также касались и других направлений – и в сторону Крыма, и даже в сторону Белоруссии», – сказал глава ДНР.
По словам Пушилина, гости из Армении во время визита смогут убедиться, что «Донбасс становится на мирные рельсы, занимаемся восстановлением школ, детских садов, больниц, дорог, восстановлением жилья».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: