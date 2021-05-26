«Мы запросто посадим самолет», – Лукашенко пообещал выслать навстречу Байдену 3 или 4 истребителя

26.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается, что его американский коллега Джо Байден проявит компетентность, когда будет обсуждать с российским лидером белорусские проблемы.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с депутатами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается встречи Байден-Путин. Темы разные – Украина и Беларусь. Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», – сказал Лукашенко.

Он также пригласил Путина и Байдена посетить Минск.

«Я встречу их достойно обоих. Сядем, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет. Откровенный будет разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно. Потому что он не знает наших проблем. Я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск. Ну и он пусть соглашается. Вот это будет обсуждение. А так очередной раз дать сигнал, чего-то придавить. Я даже знаю, что Путин ему скажет, потому что я знаю, что он ему по телефону в разговоре говорил. И Байдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал», – рассказал Лукашенко.

Под конец он совсем разрезвился и провел аналогию между гипотетическим прилетом Байдена и недавней экстренной посадкой в Минске ирландского самолета. Из-за этого инцидента белорусского лидера в Европе окрестили «террористом» и «пиратом».

«Может быть, рискнет. Мы запросто посадить самолет можем – у нас две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы с Польшей. Три истребителя: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что, если из ПЗРК на посадке, то истребитель его подведет прямо на взлетно-посадочную полосу. Милости просим, ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику. А то, что он с Путиным будет обсуждать, я знаю: президент Путин всегда поддержит нашу позицию, потому что она справедлива», – сказал Лукашенко.