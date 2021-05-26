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26.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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«Мы запросто посадим самолет», – Лукашенко пообещал выслать навстречу Байдену 3 или 4 истребителя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается, что его американский коллега Джо Байден проявит компетентность, когда...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается, что его американский коллега Джо Байден проявит компетентность, когда будет обсуждать с российским лидером белорусские проблемы.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с депутатами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается встречи Байден-Путин. Темы разные – Украина и Беларусь. Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», – сказал Лукашенко.

Он также пригласил Путина и Байдена посетить Минск.

«Я встречу их достойно обоих. Сядем, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет. Откровенный будет разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно. Потому что он не знает наших проблем. Я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск. Ну и он пусть соглашается. Вот это будет обсуждение. А так очередной раз дать сигнал, чего-то придавить. Я даже знаю, что Путин ему скажет, потому что я знаю, что он ему по телефону в разговоре говорил. И Байдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал», – рассказал Лукашенко.

Под конец он совсем разрезвился и провел аналогию между гипотетическим прилетом Байдена и недавней экстренной посадкой в Минске ирландского самолета. Из-за этого инцидента белорусского лидера в Европе окрестили «террористом» и «пиратом».

«Может быть, рискнет. Мы запросто посадить самолет можем – у нас две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы с Польшей. Три истребителя: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что, если из ПЗРК на посадке, то истребитель его подведет прямо на взлетно-посадочную полосу. Милости просим, ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику. А то, что он с Путиным будет обсуждать, я знаю: президент Путин всегда поддержит нашу позицию, потому что она справедлива», – сказал Лукашенко.


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