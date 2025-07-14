На Акунина-Чхартишвили повесили срок: вору-изменнику Тимуру Иванову присудили меньше

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Писатель-иноагент Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен в список террористов и экстремистов) сегодня был заочно приговорен судом в Москве к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее Акунин в разговоре с пранкерами «Лексусом» и «Вованом» поддержал теракты на Крымском мосту и удары ВСУ по городам России, а также заявил о готовности финансировать бандеровцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Живущему в Лондоне писателю принадлежит фраза – «Хороший русский – мертвый русский», – напоминает член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Депутат Госдумы Ольга Занко, по чьему запросу ранее против Акунина завели уголовное дело, рада вердикту суда:

«Нельзя безнаказанно желать русским людям смерти. Враги народа всегда получат по заслугам».

Политолог Андрей Перла замечает:

«А мог бы быть русским писателем и остаться в учебниках. Но решил, что бочка варенья и корзина печенья от буржуинов – нужнее».

Сам Чхартишвили хорохорится:

«Я их суд не признаю», – написал он в соцсети.

Телеведущий Максим Шевченко опасается, как бы решение суда не оказалось на руку Акунину.

«Так как богатый и успешный писатель-иноагент-экстремист, спонсор и пособник терроризма вряд ли окажется в досягаемости органов юстиции, то этот приговор только прибавил ему веса и статуса в том мире, в котором он сейчас живет и зарабатывает. Его гонорары за лекции и статьи перед враждебной России аудиторией многократно вырастут», – прогнозирует Шевченко.

Политолог Сергей Марков считает, что наказывать писателя следовало иначе.

«Лучше всего – просто лишить Чхартшвили авторских прав на книги Акунина. Ведь сотни этих книг написали за Чхартшвили литературные «негры»… Это было бы справедливо – и по-настоящему наказанием для предателя и эксплуататора чужого труда Чхартшвили».

А политолог Владимир Лепехин обращает внимание на еще одну странность судебного решения.