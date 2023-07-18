На глазах сотен отдыхающих погиб пилот Су-25 ВКС РФ

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На одном из пляжей Ейска потерпел крушение самолёт Су-25 ВКС России.

Видеозапись с крушением разлетелась по социальным сетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трагедия произошла 17 июля около 15 часов дня. В регионе проходил учебно-тренировочный полёт. Сообщается, что сначала над пляжем прошёл первый самолёт, успешно заложивший крутой вираж и вышедший на глиссаду. Однако второй борт отстал от ведущего и появился над пляжем только спустя 1,5–2 минуты. Дальше ушёл в крутое пике и упал в воду.

Пилот успел катапультироваться в последний момент, однако упал в море и из-за тяжёлой экипировки быстро ушёл под воду. Как сообщается, спасательное оборудование не сработало – скорее всего, из-за слишком малой высоты падения.

«Мужчину достали рыбаки. Примерно через 8–10 минут прибыл военный вертолёт, сделал несколько виражей и направился к берегу, сопровождая надувную лодку с людьми в спасательных жилетах. К сожалению, после 15 минут реанимации, спасти пилота не удалось», – сообщают местные каналы.

С подтверждением трагедии уже выступил мэр Ейска Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», – написал он в телеграм-канале.

Отметим, что крушение и «приземление» несчастного произошли в нескольких сотнях метров от берега, на глазах многих отдыхающих. На фоне упавшего самолёта даже можно разглядеть моторную лодку, катающую туристов вдоль берега – и вместо того, чтобы сразу же развернуться и попытаться спасти потерпевшего, капитан плавсредства не стал отвлекаться от заработка.

С гневными комментариями сразу же выступили разные политологи и прочие эксперты.

«Как назвать этих вот всех, кто не помог боевому летчику, а поехал мимо на катере, чтобы катать дальше отдыхающих? Тех, кто снимал видео, вместо того, чтобы попытаться что-то сделать? Рептилии какие-то», – написал московский телеведущий Андрей Медведев.

В свою очередь, военкор Роман Сапоньков отметил, что подобное безразличие является уголовно наказуемым.

«Катер с отдыхающими – это уголовное дело на владельца за неоказание помощи. Оказание помощи терпящим бедствие является правовой обязанностью капитана судна, которое закреплено в российских нормативных актах (ст. 62 Кодекса торгового мореплавания РФ; ст. 30 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ и др.). Специальная правовая обязанность действовать возникает с момента визуально обнаружения. Также Уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда такая помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров (ст. 270 УК РФ)», – написал он в своём блоге.

А политолог Георгий Федоров уверен, что такая реакция окружающих является вполне нормальной для буржуазного общества, строящегося в России на протяжении тридцати лет.

«Ну что, это и есть структура нашего общества. Власти в течение десятилетий вышибали из граждан обывателей «совковость»: коллективизм, солидарность и Мораль. Всё это время русскому человеку прививали индивидуализм, эгоизм, цинизм, равнодушие, алчность и другие «ценности» капитализма. Власти буквально дрессировали людей, продвигая формулу «развлекайся, кайфуй и наплюй на всех». Ведь, личное выше общественного. И вообще народ не должен никуда лезть, а заниматься своими делами. И вот пришла война, и выяснилось, что большинству вообще всё равно. Вы усыпили наш народ! Он спит и находится в апатии!», – возмутился Федоров.