На Херсонщине похоронили сраженного ковидом «азовца», воевавшего с русским языком

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Новости Украины

Накануне на Херсонщине похоронили скончавшегося в Киеве от короновирусной инфекции бывшего члена украинского полка «Азов» Андрея Щербину, использовавшего псевдоним «Арий Андрей».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник института национальной памяти Украины Павел Подобед, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, после кремации урну с прахом умершего привезли из Киева в Золотую Балку Нововоронцовского района, переименованного майданщиками в Бориславский, и похоронили на сельском кладбище в могиле его бабушки – согласно завещанию покойного.

Супруга сообщила местным СМИ, что её муж ещё 17 ноября умер от ковида, который вовремя не диагностировали.

Согласно данным Подобеда, уроженец Херсона Щербина начинал свою «карьеру» в рядах националистов УНА-УНСО, участвовал обоих майданах, а в 2014 году в составе тогда ещё батальона «Азов», сформированного из неонацистов и расистов, отправился участвовать в карательной операции против жителей Донбасса.

Кроме того, покойный был непримиримым борцом за «мову» и «декоммунизатором».

«Андрей успел сделать немало: и для родной Херсонщины, и для Украины в целом. Это утверждение украинского языка на Херсонщине; борьба с русификацией, в частности и его решительные действия в сессионном зале Херсонского городского совета, когда Андрей не допустил голосование местных манкуртов за региональный статус русского», – рассказал Подобед.

Он добавил, что экс-боевик в регионе прослыл активным пропагандистом «автокефальной церкви» и «Киевского патриархата».

Отмечается, что похоронную службу возглавил «отец» Ярослав из местного прихода ПЦУ.