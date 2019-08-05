05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Украина
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На малой родине Зеленского надругались над украинским флагом

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины. Злоумышленник задержан и направлен в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного судом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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Согласно сообщению, в сентябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа сотрудники сектора криминальной полиции Долгонцевского отдела полиции задержали разыскиваемого преступника.

За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. На основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области 38-летнего ранее судимого злоумышленника приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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