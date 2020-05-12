«На нашу европейскую нацию плюет весь мир» – прозрение Тимошенко

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил все поставленные Западом условия, МВФ, вопреки договорённостям, отказался предоставлять Украине новый кредит, что свидетельствует о крайне низкой репутации Киева, с которым уже никто в мире не считается.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила экс-премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский прислуживается зря, потому что МВФ пока что не планирует давать никаких кредитов. То, с чего начиналось, расширенная программа – это 10 миллиардов на 3 года, и это за землю. За то, что мы сдадим всё, что у нас есть в Украине

А теперь, когда закон о земле уже подписан и принят президентом, закон о зачистке банковской системе, скорее всего, примут на этой неделе, сказали, что денег от МВФ не будет. Или не будет в том объёме, который нужен», – сказала политик.

Однако, по ее мнению, самое страшное в этом то, что Запад считает «европейскую» Украину банановой республикой, с которой не стоит считаться.

«И вы знаете, я вам скажу, что это страшно, потому что с нами поступают как с банановой республикой, как со страной третьего мира, как с папуасами. На нас, европейскую нацию, просто плюют. Потому что нас возглавляют бараны-провокаторы, которые ведут нас просто на убой», – считает Тимошенко.