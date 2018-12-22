На новой украинской монете обнаружили боевой корабль России

22.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Нацбанк Украины ввел в оборот новую памятную монету номиналом пять гривен. На аверсе изображен герб Украины, а на реверсе на «мове» написано «Город Севастополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта монета продолжает серию «Области Украины» и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенном в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты», – говорится в сообщении НБУ.

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Однако выпуск новой монеты традиционно обернулся «зрадой» – на картинке под надписью о Севастополе изображены руины Херсонеса и трехмачтовый парусник.

Специалисты по истории флота указывают, что корабль – боевой фрегат постройки, характерной для Российской империи до 1855 года.

Остается гадать, почему художники Нацбанка предпочли разместить рисунок имперского корабля вместо изображения казацкой лодки-чайки, на которых, по легенде, запорожцы доходили не только до Корсуни, но и совершали набеги на Константинополь.