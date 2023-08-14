На оккупированной части Донбасса схвачен российский подпольщик

Игорь Шкапа.  
14.08.2023 10:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


Жители временно оккупированной части российского Донбасса продолжают вскрывать позиции ВСУ в интересах России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение пресс-службы СБУ.

Жители временно оккупированной части российского Донбасса продолжают вскрывать позиции ВСУ в интересах России. Об...

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«Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора, который собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой Донбасса. Злоумышленник был на прямой связи с кадровым сотрудником Главного управления Генерального штаба РФ (более известного как ГРУ).

В начале августа этого года фигурант получил от своего российского куратора первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении», – говорится в сообщении.

Кроме того, подпольщик «скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта» и информировал «о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов».

Задержанным оказался житель Красноармейска (переименован киевским режимом в Покровск).

В настоящее время подпольщик арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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