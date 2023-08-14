На оккупированной части Донбасса схвачен российский подпольщик
Жители временно оккупированной части российского Донбасса продолжают вскрывать позиции ВСУ в интересах России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение пресс-службы СБУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора, который собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой Донбасса. Злоумышленник был на прямой связи с кадровым сотрудником Главного управления Генерального штаба РФ (более известного как ГРУ).
В начале августа этого года фигурант получил от своего российского куратора первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении», – говорится в сообщении.
Кроме того, подпольщик «скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта» и информировал «о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов».
Задержанным оказался житель Красноармейска (переименован киевским режимом в Покровск).
В настоящее время подпольщик арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.