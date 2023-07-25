На родине Зеленского бунтуют не видевшие с февраля зарплат медики

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Медики четырех больниц в Кривом Роге вынуждены были выйти на проест из-за невыплат зарплаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете «11 канала».

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Как отмечают журналисты, народу вышло немного из-за предыдущего митинга.

«Тех всех людей , которые были на шествии (видео есть в интернете), идентифицировали: кто ходил, с каждым проводили беседы, мягко говоря, просили, чтобы люди не выходили, а то будут последствия», – рассказывает глава профсоюза медиков Кривого Рога Сергей Иванченко.

Примечательно, что он говорил на русском языке, но в сюжете его перевели на украинский.

В ходу того шествия, которое прошло по центральному проспекту, люди скандировали «Зар-пла-ту!», а полицейским даже пришлось перекрывать центр города.

Всего на протест из-за систематических задержек зарплаты вышли медики четырех больниц города.

«С февраля месяца нам не платят зарплату, – жалуются протестующие. – Уже везде обращались, куда только можно. Нас никто не слышит. Кредитная карта уже не работает. За что жить – непонятно».

В проблемах винят так называемую медреформу, в ходе которой 1-ю, 10-ю и 11-ю больницы города превратили в единое учреждение. В итоге закрыли старые счета, а новые так и не открыли.

«НСЗУ [Национальная служба здоровья Украины] не дает денег. А почему? Мы позвонили в НСЗУ сразу же. Говорят: закрыты все счета больниц, и мы не можем перечислить деньги», – рассказывает Иванченко.

А проблемы еще одной больницы, 7-й, в мэрии объясняют давним конфликтом главврача с министерством здравоохранения. При этом в местном управлении здравоохранения уверяют, что долги медикам выплатят до конца лета.

На ближайшей сессии горсовета планируется найти деньги медикам за счет сектора ЖКХ.

«Это противоречит медицинской реформе, но другого выхода у нас нет», – написал по этому поводу в соцсети мэр города Констатнтин Мурашко.

Врачи говорят, что уже начали поступать первые деньги, но их очень мало. Так, в 7-й больнице дали минимальную зарплату за июнь, но долг с февраля продолжает висеть.

При этом в 11-й больнице в неврологическом отделении осталось лишь три медсестры.

«Работать на 30 коек неврологических больных некому. Точно так же и младший медперсонал. Люди увольняются из-за невыплаты зарплаты», – рассказывают медсестры.

Врачи обратились в генпрокуратуру и грозят новыми протестами, если не получат деньги.