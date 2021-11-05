На тебе, боже, что нам не гоже: Украина вооружается хламом из Литвы

Новости Украины

Хотите ржаку? Украинушка опять готова примерить сбагренную ей рванину и похвастать военной мощью. Только на этот раз металлолом ей пожаловали не вооруженные силы США и не милитари-монстры из НАТО, а мамкины вояки из Литвы. Они собрались отдать братьям по разуму учебный штурмовик Aero L-39 Albatros. Самолет, в общем. Только не летающий. Но ничего, собственно, можно будет его к барже с арбузами привязать, и бульбы по воде пойдут такие — плюх, плюх, плюх… Устрашающе.

Как заявил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, «штурмовик признан непригодным к использованию» — несколько лет он пылится на складе в виду давно не работающего двигателя.

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И ведь логично — у литовцев же все, как в Европе, даже мусор просто так не выкидывается, чтобы не губить экологию. А если лохи этот мусор еще и принимают самовывозом, то и за утилизацию можно не платить, а на сэкономленные средства приобресть «Войску Литовскому» пищалки и погремушки.

Помните у Успенского «Вова в армию не пойдет — на него самолет упадет»? Примерно так и вышло со списанным в утиль, то есть на Украину, самолетом. Оказалось, что за всю историю независимости в армии Литвы было только два штурмовика. Однако 10 лет назад, во время натовских учений, один из них столкнулся с французским бомбардировщиком и упал в болото. Это открытая информация. А так как историю переданного Украине самолета старательно замалчивают, можно предположить, что это было нечто еще более эпическое — наверное, на него корова наступила. Литовская военная тайна велика есть.

Поразительно, но на Украине таки осталось место, где подобный металлолом чинят и утилизируют. Ну как на Украине? Просто в Одессе еще на советских мощах шебуршится Одесский авиационный завод.

В царские времена — завод аэропланов Анатра, третий по мощности в Российской империи с филиалами в Симферополе.

В советские времена — крупное предприятие военно-промышленного комплекса, осуществляющее модернизацию, ремонт и техническое обслуживание авиатехники.

Но как стал завод «одэським авиацийным», так и зажили! А чем промышляют? Да самолеты для Уганды ремонтируют.

Кстати, да — о странах третьего мира. Знаете ли вы, что раздаривающая нелетающие самолеты Литва находится на 103-м месте в мире по численности вооруженных сил и военизированных формирований, а ниже, действительно, только Уганда, воинствующая соседняя Латвия и прочее Кабо-Верде. А насчитывают вооруженные силы Литвы аж 12 тысяч человек. Для сравнения, в одном только МГУ студентов в три раза больше.

А на вооружении этих 12 тысяч имеются БТРы, правда, советские, два боевых корабля, и «Джавелин» еще есть. Один. Многое подарено НАТОвскими кураторами, ну а совсем уже непригодное они Украине передаривают.

Все, как писал почти 100 лет назад Маяковский, правда, про Латвию:

Войска мало, но выглядит мило. На меня б на одного уж во всяком случае хватило. Тем более, говорят, что и пушки есть: не то пять, не то шесть.

Ну, правильно, как в многодетной семье: если старший сын самолетик хоть запускал, средний уже привязывал его на веревочку, то младшему вполне может достаться крыло или колесико. Тем более что, согласно европейским ценностям, особенным, инклюзивным государствам вроде Украины, надо помогать. Только как теперь «Войско Литовское» без этих двух нелетающих штурмовиков воевать будет? Кстати, чехословацких, притом, что самой Чехословакии давно нет.

А чем же тогда в данной «пищевой цепочке» является Украина? Получается, тем самым — органическим веществом. Тем не менее, по какой-то случайности в ее гимне написано «згинуть наші вороженьки, як роса на сонці». Странно.