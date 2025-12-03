На Украине обнародован манифест продолжения вечной гражданской войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемая национал-патриотическая элита Украины закладывает фундамент для будущей гражданской войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политический философ Сергей Дацюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

К такому выводу он пришел после публикации на днях манифеста, который подписали ряд украинских деятелей, среди которых действующие политики, ректоры вузов, ряда грантоедских организаций и так далее.

Авторы вроде бы выступают за мир, но, по сути, провоцируют страну на продолжение войны.

«Но категорически недопустимыми красными линиями являются уступки, которые ведут к дальнейшей потере суверенитета: ограничение Сил обороны по численности, вооружению и т.д., а также возвращение в Украину российских политических, культурных, религиозных и медийных организаций, что будет означать продолжение войны другими средствами», – говорится в манифесте.

Дацюк убежден, что документ фактически направлен на раскол Украины.

«Фактически это манифест против революции достоинства как таковой. И мы находимся с вами внутри проекта подготовки гражданской войны», – считает гость эфира.

По его словам, в случае реализации целей манифеста гражданский конфликт неизбежен, хотят ли этого его авторы или нет.

«Когда вы делаете ставку на часть Украины, когда вы говорите о том, что часть украинцев остается неправильной, что против этой части будет идти вечная антирусская война, будь она внешней или внутренней, это подготовка к гражданской войне. Я должен это сказать прямо, открыто, без каких-либо там обобщений или абстракций», – подчеркнул философ.

Он добавил, что эта гражданская война коснется «нас всех» и не изменит мнение значительной части украинцев, как этого хотят национал-патриоты.