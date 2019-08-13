На Украине появятся суды без судей

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В двух судах Украины и в дальнейшем не будет осуществляться правосудие по причине отсутствия судей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Речь идет о Авдеевском городском суде Донецкой области, где судьи без полномочий, и Станично-Луганский районный суд Луганской области.

“В двух судах Украины и в дальнейшем не будет осуществляться правосудия. Речь идет о Авдеевском городском суде Донецкой области, где судьи без полномочий, и Станично-Луганский районный суд Луганской области. Ситуация в указанных судах, к сожалению, некоторое время будет оставаться нерешенной”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что заполнение судейских вакансий сегодня является одной из приоритетных процедур Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

5 августа 2019 года объявлен конкурс на занятие 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей для кандидатов на должность судьи, а также на 35 должностей в местных судах Украины. Кроме того, 9 августа 2019 года Комиссией объявлен конкурс на занятие 346 вакантных должностей судей в апелляционных судах и конкурсы на занятие 54 вакантных должностей судей в местных административных судах и 22 вакантных должностей судей в хозяйственных судах.