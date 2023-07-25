На Украине причитают: Инфраструктура одесских портов разрушена. Пришел черед дунайских

Анатолий Лапин.  
25.07.2023 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские удары по тыловой территории России бесполезны и не носят практической пользы. В то же время ВС РФ отвечают на них конкретно, разрушая украинскую инфраструктуру.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары по тыловой территории России бесполезны и не носят практической пользы. В то...

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По мнению Карасева, удары ВС РФ по черноморским портам носят решающее значение.

«Смотрите, мы птичками закидываем, там что-то случилось? Нет. Наоборот, попиарится Собянин перед выборами, у него осенью выборы мэра, быстренько ремонтные бригады сделают, скажут: «Мэр нас спас». А у нас в это время бомбят дунайские порты. Это реальный результат не в нашу пользу. Потому что мы теряем. У них порты работают. Ну хорошо, склад снарядов – я за, но все равно это не решающее.

А у нас это решающее, потому что инфраструктура одесских портов нарушена, разрушена и выведена из строя я не знаю, на какое время. И дунайские порты. Мы же думали, что через Дунай тоже можно будет, хотя и пропускная способность меньше и так далее, и сухопутные порты заблокированы поляками и так далее», – заявил Карасев.

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