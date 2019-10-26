На Украине рассекретили сделку Лукашенко с американцами

26.10.2019, Москва, Елена Острякова

Договариваясь о покупке казахской нефти, Белоруссия хочет завести на свой рынок американские компании.

Так считает сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахская сторона предлагает белорусам заключать договоры с компаниями, которые ведут разработку месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Тенгиз – это консорциум, в котором более 75% принадлежит американским «Шеврон» и «Эксон». В Кашагане – итальянцы, «Бритишгэз» – тот же самый «Шеврон» и немножечко «Лукойла». В Карачаганаке русских вообще нет, есть только «Эксон» и европейские компании.

Таким образом, под шапкой о покупке якобы казахской нефти, вполне возможно, реальные коммерческие контракты будут заключаться с американскими компаниями», – сказал Тышкевич, выступая на своем youtube-канале.

В этом связи он напоминает, что недавно «Беларусьнефть» решила получить лицензию на право покупки американской нефти.

«Это прекрасно укладывается в формат политики Республики Беларусь в последнее время. Страна, которая находится под российским давлением, лихорадочно ищет другие точки опоры. США немедленно становится эта территория интересна, поскольку там есть интересы РФ и КНР. Но при этом тратиться на приход в новые регионы американцы, как правило, не желают. Минск предлагает не тратиться, а зарабатывать, предоставляя рынок сбыта. Для США это интересно, потому что даже 10-12% рынка нефти – это уже альтернатива российской нефти и политическое влияние», – сказал Тышкевич.

Он полагает, что Украина может поучаствовать в этой схеме – в случае, если Россия откажется обеспечивать транспортные услуги, предложив нефтепровод Одесса-Броды, который сейчас не эксплуатируется.