На укро-ТВ переполох: Русские дроны уже хозяйничают в Краматорске

Для положения ВСУ в Донбассе – более чем тревожный знак, что российские военные впервые применили оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ в Краматорске (ДНР).

Об этом на канале «Апостроф» заявил основатель украинской компании DroneUA Валерий Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российский дрон на оптоволокне долетел до Краматорска. В отличие от обычного, оптоволоконный канал связи не реагирует на РЭБ. Он защищён и позволяет передавать видео высокого качества, что даёт возможность оператору с большой высоты точно ориентироваться и находить цели для атаки… Это достаточно неожиданно, раннее отмечалось, что дроны на оптоволокне могут долетать на расстояние от 10 до 20 км, а сейчас означает, что если говорить о Краматорске, то это до 28 км. Или же есть места продвижения российских захватчиков», – тревожился телеведущий.

Яковенко попытался успокоить, дескать, гипотетически, чем дальше такие дроны работают, тем они менее опасны.