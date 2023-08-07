Набиуллина «валит» рубль до 100, чтобы стать премьер-министром – Кричевский

Елена Острякова .  
07.08.2023 17:42
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Финансы


Падение курса рубля может быть связано с борьбой за пост премьер-министра РФ.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение курса рубля может быть связано с борьбой за пост премьер-министра РФ. Об этом...

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«На мой взгляд в последние месяцы в высших органах власти, в верхних слоях атмосферы – чрезвычайно обострилась внутривидовая межклановая борьба, ориентированная на то, что кабинет министров в следующем году, после президентских выборов уйдет в отставку (это положено по Конституции). И одна очень серьезная дама из Центробанка желает этот кабинет возглавить», – сказал Кричевский.

По его мнению, повышение ЦБ процентной ставки по кредитам ничем экономически не оправдано. При этом ни Центробанк, ни Минфин не предпринимают необходимых мер для того, чтобы стабилизировать курс.

«Вторая задача – раскачать ситуацию, лодочку, в которой мы все находимся, чтобы прийти и сказать: мы наведем порядок. При нас все будет хорошо, как было те 10 лет, когда мы были во главе финансовой власти. Это мое личное мнение. Но никаких иных причин для того, чтобы рубль так слабел по отношению к доллару (доллар, кстати, сам слабеет) внутри страны – я не вижу», – подчеркнул Кричевский.

Он прогнозирует рост курса долларов до 100 рублей в ближайшее время и рост инфляции осенью и зимой.

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