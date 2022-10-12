Начинается подготовка к объявлению СБУ и ГУР террористическими организациями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вслед за публикацией расследования взрыва на Крымском мосту, ФСБ сегодня сообщила о еще сразу двух терактах, которые готовили силовые органы Украины на территории России.

Это может быть подготовкой к объявлению СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями и переформатированию военной спецоперации в контртеррористическую, не исключают наблюдатели.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

ФСБ задержала сегодня в Подмосковье агента СБУ, который готовил теракты с ПЗРК «Игла». Об этом спецслужба сообщила на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанный – гражданин Украины 1972 года рождения. Что именно предполагалось взорвать «Иглой», пока не раскрывается.

По оперативным данным, мужчина перевез 2 ПЗРК в оборудованном в автомобиле тайнике в Россию из Киева транзитом через Эстонию. После задержания он раскаялся.

«Как можно перевезти через границу два ПЗРК?» – задается вопросом скандальная тележурналистка Ксения Собчак в своем ТГ-канале.

Как ни парадоксально, с ней полностью солидарен ее идеологический антипод военный эксперт Семен Багдасаров.

«Как можно ПЗРК перетащить? Это большая труба, к ней ракета прилагается. Какой тайник? Через границу предельно недружественно относящейся к нам страны-члена НАТО. Там должна быть такая жесткая проверка, что дальше некуда. Вытряхивать все должны. Мы таким образом хотим выиграть войну? Пропускаем такое тяжелое вооружение, а потом говорим: Запад обнаглел, пропускает. Они поэтому и наглеют», – возмутился Багдасаров в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он напомнил, что в Подмосковье располагаются все столичные аэропорты.

«А вот это уже серьезно. Думаю, не надо рассказывать, что за теракт это мог быть. Сбить пассажирский самолет из такой «игрушки» это плевое дело. Вообще продажа киевским режимом ПЗРК разным террористам (что уже известно западным спецслужбам, но сознательно замалчивается), это большая бомба замедленного действия под весь мир. И рано или поздно она где-то бабахнет», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Белорусский политолог Александр Шпаковский уверен, что теракты вместе с СБУ готовили спецслужбы Эстонии.

«Напомним, что именно министр обороны Эстонии публично поздравлял украинскую военную разведку с удачным совершением диверсии в Крыму. Кроме того, в Таллине находится киберцентр НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), откуда организуются кибератаки против России и Беларуси. Налицо совместная деятельность эстонских и украинских спецслужб в области планирования и совершения актов терроризма на территории России», – написал Шпаковский.

Военкор Геннадий Дубовой обращает внимание, что ФСБ предотвратило сегодня теракт не только в Подмосковье. В Брянске гражданин Украины планировал теракт на транспортном терминале.

«Я думаю, готовятся объявлять СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями. Синхронно с расследованием Крымского моста», – написал Дубовой.

«Вы все ещё не хотите разбомбить этих террористов на Украине?», – задает риторический вопрос политолог Марат Баширов.