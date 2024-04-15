«Надо готовиться к краху Украины и помнить о Закарпатье» – экс-премьер Словакии

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Запад подтолкнул Украину к войне с Россией, и теперь Киев проигрывает. Геополитически терпит поражение весь Запад. Российская армия наступает медленно, но верно. Словакия должна быть готова к поражению Запада и, если Украина рухнет, помнить о словаках, проживающих в Закарпатье.

Об этом пишет в своей статье экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, сообщает портал www.srspol.sk.

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По мнению отставного словацкого политика, Запад ведёт себя по отношению к России так, как вёл себя в конце 19-го века, инициировав Берлинский конгресс и попытавшись максимально ослабить позиции Петербурга после русско-турецкой войны.

«Похоже, Запад сейчас пытается сделать нечто подобное в связи с войной на Украине. Западные страны созывают конференцию по конфликту на Украине 15-16 июня этого года в курортном городе Бюргеншток в Швейцарии. Они приглашают все западные страны и как можно больше стран Глобального Юга, но не приглашают Россию. Видимо, они хотят попытаться продиктовать условия мира России. У них проблемы с Украиной. Хоть и приглашают Украину, но президент Украины Зеленский пока не хочет снимать запрет на переговоры с Россией, а без снятия запрета даже Запад не пойдёт дальше. Но можно ожидать, что после встречи в Швейцарии мы по меньшей мере полгода будем слушать об условиях из Бюргенштока, которые «выгодны» для России – и о том, что она не желает их принять», – пишет Чарногурский.

Чарногурский

Однако, по его мнению, Запад эту партию уже проиграл:

«Запад подтолкнул Украину к войне с Россией, обещая ей победу, а теперь Украина проигрывает. Геополитически проигрывает весь Запад. Путинская Россия сильнее России царя Александра II. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конференция по конфликту на Украине без участия России бессмысленна. Встреча в Бюргенштоке станет скорее проявлением беспомощности Запада, чем серьезной попыткой найти путь к миру на Украине. Российская армия наступает медленно, но верно. Даже западные генералы делают прогнозы о том, когда сопротивление украинской армии рухнет», – отмечает автор.

По мнению Яна Чарногурского, Братислава должна быть готова к краху Украины – и объединить усилия с Чехией по заботе о Закарпатье:

«Правительство Словакии не должно игнорировать эти дискуссии. Если нынешняя Украина действительно рухнет, правительству не следует забывать о словаках, проживающих в Закарпатской Украине. Мы могли бы объединиться с Чехией в заботе о них, или обо всех жителях Закарпатской Украины, у которых остались хорошие воспоминания о Чехословакии. Жаль, что сейчас чешское правительство занимает такую иррациональную позицию», – констатирует бывший глава словацкого правительства.