«Нам не нужна оборона» – в Киеве хотят могилизовать ещё полмиллиона

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Для продолжения войны против России украинскому руководству придётся как-то набрать ещё полмиллиона штурмовиков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для продолжения войны против России украинскому руководству придётся как-то набрать ещё полмиллиона штурмовиков. Об...

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«За последний месяц людей набрали больше, чем за полгода. Причём, это суммарно – и мобилизация, и рекрутинг. Но рекрутинг сейчас срывают, и ставят его под угрозу.

Так вот, если бы мы и раньше держали такой же темп, как и в июне, то мы были бы в абсолютно другой ситуации на фронте. Не потеряли бы Авдеевку, разговаривали бы с русскими на совсем других условиях», – трепался Дикий.

«Цифра 200 тысяч – не просто реальная. Это минималка, необходимая для того, чтобы стабилизировать фронт, чтобы прекратилось такое, что каждое моё интервью начинается с «орки взяли Торецк», «орки продвинулись под Покровском». 200 тысяч – это всего лишь для уверенной обороны.

Но нам нужна не оборона. Нам надо переламывать ход войны в свою пользу, надо бить орков. В прошлом году была озвучена правильная цифра – 450-500 тысяч. И с того времени полгода никакого улучшения не было, становилось хуже. Мобилизация не проводилась, а наших защитников становилось всё меньше», – призывал нацист.

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