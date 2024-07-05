Для продолжения войны против России украинскому руководству придётся как-то набрать ещё полмиллиона штурмовиков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последний месяц людей набрали больше, чем за полгода. Причём, это суммарно – и мобилизация, и рекрутинг. Но рекрутинг сейчас срывают, и ставят его под угрозу.

Так вот, если бы мы и раньше держали такой же темп, как и в июне, то мы были бы в абсолютно другой ситуации на фронте. Не потеряли бы Авдеевку, разговаривали бы с русскими на совсем других условиях», – трепался Дикий.