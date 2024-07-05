«Нам не нужна оборона» – в Киеве хотят могилизовать ещё полмиллиона
Для продолжения войны против России украинскому руководству придётся как-то набрать ещё полмиллиона штурмовиков.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За последний месяц людей набрали больше, чем за полгода. Причём, это суммарно – и мобилизация, и рекрутинг. Но рекрутинг сейчас срывают, и ставят его под угрозу.
Так вот, если бы мы и раньше держали такой же темп, как и в июне, то мы были бы в абсолютно другой ситуации на фронте. Не потеряли бы Авдеевку, разговаривали бы с русскими на совсем других условиях», – трепался Дикий.
«Цифра 200 тысяч – не просто реальная. Это минималка, необходимая для того, чтобы стабилизировать фронт, чтобы прекратилось такое, что каждое моё интервью начинается с «орки взяли Торецк», «орки продвинулись под Покровском». 200 тысяч – это всего лишь для уверенной обороны.
Но нам нужна не оборона. Нам надо переламывать ход войны в свою пользу, надо бить орков. В прошлом году была озвучена правильная цифра – 450-500 тысяч. И с того времени полгода никакого улучшения не было, становилось хуже. Мобилизация не проводилась, а наших защитников становилось всё меньше», – призывал нацист.
Спасибо!
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