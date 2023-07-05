НАТО бросит в топку противостояния с РФ Польшу и Прибалтику – эксперт

Владимир Гладков .  
05.07.2023 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад планирует бросить в тлеющий украино-российский конфликт курируемые Великобританией страны, которые могут ввязаться в войну вне формата НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад планирует бросить в тлеющий украино-российский конфликт курируемые Великобританией страны, которые могут ввязаться в...

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Он сказал, что для ВСУ и коллективного Запада первая фаза контрнаступления оказалась неуспешной – украинские войска не дошли даже до «линии Суровикина». Эксперт выразил уверенность, что за это время Россия наладила ВПК, экономику – «здесь мы встряхнулись, поднялись». Однако Запад тоже «раскручивает» свои военно-промышленные комплексы.

«Дело в том, что невыгодное дело – накапливать оружие, вот расходовать – да. Сейчас они стали расходовать, значит, надо заинтересовать бизнес, чтобы корпорации раскручивали массовые поставки вооружений и боевой техники. А это непросто, они хотят долгосрочные государственные заказы. И, в общем-то, в целом они все пыжатся, по сусекам они ещё много могут найти для того, чтобы бросить на Украину в качестве утилизации.

Но тут становится вопрос – они не могут сразу всё бросить, им нужен мягко тлеющий конфликт, который бы – не перешёл в большой европейский пожар, где НАТО должно подключаться», – отметил он.

«НАТО никак не будут подключаться, они будут вписывать, может быть, кого-то, восточный фланг, за который отвечает Великобритания – Польшу, страны Балтии… они будут в этот костёрчик подбрасывать. А центральноевропейские государства вместе с США отказываются предпринимать какие-то кардинальные действия, чтобы выступать против нас», – добавил Кошкин.

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