НАТО бросит в топку противостояния с РФ Польшу и Прибалтику – эксперт

Запад планирует бросить в тлеющий украино-российский конфликт курируемые Великобританией страны, которые могут ввязаться в войну вне формата НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он сказал, что для ВСУ и коллективного Запада первая фаза контрнаступления оказалась неуспешной – украинские войска не дошли даже до «линии Суровикина». Эксперт выразил уверенность, что за это время Россия наладила ВПК, экономику – «здесь мы встряхнулись, поднялись». Однако Запад тоже «раскручивает» свои военно-промышленные комплексы.

«Дело в том, что невыгодное дело – накапливать оружие, вот расходовать – да. Сейчас они стали расходовать, значит, надо заинтересовать бизнес, чтобы корпорации раскручивали массовые поставки вооружений и боевой техники. А это непросто, они хотят долгосрочные государственные заказы. И, в общем-то, в целом они все пыжатся, по сусекам они ещё много могут найти для того, чтобы бросить на Украину в качестве утилизации.

Но тут становится вопрос – они не могут сразу всё бросить, им нужен мягко тлеющий конфликт, который бы – не перешёл в большой европейский пожар, где НАТО должно подключаться», – отметил он.