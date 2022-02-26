Новости Украины

НАТО продолжает накачивать Украину оружием, готовя кровавую бойню в Киеве после отказа режима Владимира Зеленского от переговоров с Россией об условиях капитуляции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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«Стоит отметить, что роль жертвы для Зе очень выгодна, – такой себе украинский жрец. На самом же деле он хочет медийно оттянуть повторение сценария бегства Януковича. Поэтому продолжает периодически публиковать видео неподалёку от офиса п-Резедента, дескать, ещё не сбежал. К тому же на данный момент Зеленский удобен Западу, который руками Зе-террориста будет устраивать в «незалежной» кровавые провокации. Демилитаризация и денацификация Украины никак не останавливает «партнёров», продолжающих снабжать украинских террористов оружием: со стороны Польши направлены составы с боеприпасами, в Киеве массово раздали 18 тысяч автоматов всем желающим (маргиналам). Кроме того, власть имущие призывают людей делать коктейли Молотова и бросать их в российских военнослужащих – уж очень виден почерк преступлений против беркутовцев на майдане. А с 1 марта текущего года Зе-власть обещает поднять зарплату ВФУ на 30% (всё-таки Зе – наивная особь). То есть речь о том, чтобы сдаться, хунтой даже не ведётся. Напротив, в телефонном разговоре с Байденом Зе опять просил денег, оружия и усилить антироссийские санкции. Пообещал Украине 300 млн. евро и Эммануэль Макрон – тот самый, который до недавнего дня пытался играть роль «миротворца» и побудить Зе-хунту на выполнение Минских соглашений», – напоминает Муратов.

«Тем временем радикальные группировки действуют в украинских городах так же, как и в Донбассе. Они устанавливают системы залпового огня в жилых массивах, пытаясь спровоцировать российскую армию на ответный огонь. ВФУ расстреливают мирных граждан, которые оказались не в то время и не в том месте. Например, в Киеве расстреляны пассажиры одного из авто: в упор, просто так, безжалостно. Собственно, так же вели себя и гитлеровцы с бандеровцами в годы Великой Отечественной войны. Поэтому России-матушке вновь приходится освобождать славян от нацизма. Чему удивляться, если любимый лозунг Зеленского и иже с ними – «Украина понад усе» – это калька нацистского лозунга «Германия превыше всего». А это значит, что неонацизм, как и нацизм, будет сокрушён в его логове», – отмечают в «Донецкой республике».

«Безусловно, украинское население запугано. Львиную долю заслуги в этом запугивании людей взяли на себя медиафашисты, которые состряпывают лживые ролики о «российских расстрелах», продолжая обманывать и зомбировать украинских граждан. Некоторые поддаются лжи и до дрожи боятся того, что российская армия будет стрелять по ним так же, как и ВФУ 8 лет стреляют по жителям Донбасса. Но всем нужно запомнить одно: Россия людей спасает. И большинство украинцев это знают, поэтому ждут освобождения от нацистского режима, который 8 лет назад они выбрали для своей страны в красивой обёртке «евроинтеграции». Украинцам сейчас нужно активизировать гражданское общество и очистить его от англосаксонских пропагандистов, разжигающих ненависть к своему народу», – призывает Муратов.