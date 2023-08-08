НАТО в войне с Россией превратит Киев и Одессу в Артемовск – экс-сенатор

Анатолий Лапин .  
08.08.2023 16:10
  (Мск) , Москва
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Вандализм, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае прямого военного столкновения России и НАТО города Украины ждет разрушение, подобное тому, что случилось с Артемовском.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прямого военного столкновения России и НАТО города Украины ждет разрушение, подобное тому,...

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По словам Клинцевича, российские военные будут вынуждены отвечать огнем по тем зданиям, из которых по ним стреляют.

«Может быть, это будет казаться страшным, но, когда активизируется НАТО и начнется там активная фаза, я вам честно скажу – не будет ни Киева, ни Одессы, вот как Артемовска – и так далее. Это все будет разгромлено. Их тактика – прикрыться гражданской инфраструктурой, но когда наши начнут действовать и по нам будут стрелять с окна парламента или музея, поверьте мне, командир отделения танка туда, согласно закона, всегда всадит.

И загорится, и разрушится, и так далее. Будет вызвана авиация, артиллерия, будут отрабатывать. Когда с крыши национального музея будет стрелять ПЗРК, он, обязательно, определив цель, нанесет туда удар. Это законы войны – не мы их придумали, не нам их менять и так далее. Это последствия, которые там предстоит, украинцам, серьезно решать», – заявил Клинцевич.

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