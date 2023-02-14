Натовские истребители появятся на фронте уже через полгода – экс-замначштаба ВМС Украины

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На Украине уже давным-давно готовы «молодые и талантливые лётчики с опытом», которые ждут натовские истребители, чтобы сразу отправиться на фронт.

Об этом в интервью «Обозревателю» уверенно заявил бывший замначальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо разработать чёткий алгоритм поставок авиации Украине. С учётом подготовки лётчиков, технического персонала, запчастей, доведения авиации до нужных модификаций, вооружений, аэродромов и так далее. На это, действительно, уйдёт какое-то время, но учитывая то, что мы к этому уже готовимся, и есть предварительные наработки, думаю, что всё пройдёт в ускоренном режиме», – вещал он.

«Если будет политическое решение и источник финансирования, то мы можем говорить, что через шесть месяцев первые эскадрильи истребителей-самолётов будут уже на фронте освобождать наши территории. Наши военные к этому готовы, уже сформированы группы молодых лётчиков, боевых, талантливых, с опытом, которые свободно владеют английским языком, техников, персонала, они уже готовы это реализовывать, как только будет принято решение. Шесть месяцев – и они будут освобождать наши территории, причём и в воздухе, и на суше, и на море», – мечтал Рыженко.