«Навальный нам поможет» – идейная беломайданщица призвала змагаров не сдаваться

Некое событие в России может спровоцировать новую волну Беломайдана.

Об этом на youtube-канале «Наш дом ТВ» заявила беглая белорусская оппозиционерка Ольга Карач, передает корреспондент «ПолитНавагитора».

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«Мы готовимся к тому, что в ближайшее время (речь про несколько месяцев) будет заново открыто окно возможностей, и будет определенный триггер. К сожалению, этот триггер будет организован не нами, а Владимиром Путиным. Возможно, Александром Лукашенко. Но, тем не менее, нам нужно быть готовыми.

Возможно, это окно возможностей будет всего лишь несколько часов. Разные эксперты говорят о том, что это будет несколько часов, несколько дней. Наша задача сейчас максимально подготовиться. Надо, чтобы все было готово, чтобы за несколько часов скинуть Луку, и все провернуть… Мы, конечно, можем не среагировать, следующее окно появится еще через полгода», – сказала Карач.