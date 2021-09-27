«Навальный нам поможет» – идейная беломайданщица призвала змагаров не сдаваться
Некое событие в России может спровоцировать новую волну Беломайдана.
Об этом на youtube-канале «Наш дом ТВ» заявила беглая белорусская оппозиционерка Ольга Карач, передает корреспондент «ПолитНавагитора».
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«Мы готовимся к тому, что в ближайшее время (речь про несколько месяцев) будет заново открыто окно возможностей, и будет определенный триггер. К сожалению, этот триггер будет организован не нами, а Владимиром Путиным. Возможно, Александром Лукашенко. Но, тем не менее, нам нужно быть готовыми.
Возможно, это окно возможностей будет всего лишь несколько часов. Разные эксперты говорят о том, что это будет несколько часов, несколько дней. Наша задача сейчас максимально подготовиться. Надо, чтобы все было готово, чтобы за несколько часов скинуть Луку, и все провернуть… Мы, конечно, можем не среагировать, следующее окно появится еще через полгода», – сказала Карач.
Она уточнила, что белорусской оппозиции придется действовать заодно с российской.
«Все, что шатает российский режим, нам помогает. Как мне сказал один известный оппозиционер, в ближайшее время целью белорусской и российской оппозиции – немедленно объединиться, с целью немедленного разъединения после нашей победы.
В России идут свои процессы, там точно так же идет борьба за демократию. Все, что направлено на ослабление режима в России, будет работать на нас и нам помогать», – рассуждает Карач.
Напомним, все лето и всю весну она призывала сторонников готовиться к скорому «дню Х» – силовому свержению власти, однако ничего не произошло.
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