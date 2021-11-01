Названо условие распада Союзного государства России и Белоруссии

01.11.2021 20:01 (Мск), Москва, Елена Острякова

Реализация интеграционных программ России и Белоруссии, которые планируют подписать президенты двух стран 4 ноября, может затянуться.

Об этом в интервью youtube-каналу «Белая Русь» заявил директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва), кандидат исторических наук Сергей Рекеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть серьезные опасения, что этот процесс затянется, потому что это уже такая традиция для евразийской интеграции, когда новые хорошие идеи увязают в каких-то постоянных согласованиях и обсуждениях. К сожалению, все это к тому же проходит непрозрачно. Почему-то они не хотят все это делать публично. С другой стороны, есть надежда, что раз уж мы дошли до этапа подписания, то, все-таки, есть политическая воля на то, чтобы это дело реализовывать», – сказал Рекеда.

Он опасается, что реализация программ может увязнуть на уровне правительств, и считает необходимым создание наднациональных регуляторов, которые помогут этого избежать.

«Нужна какая-то связка, чтоб они работали вместе. На выходе мы получим, может быть, не два года, как там прописано большинство пунктов. Может быть, это несколько затянется, но реализовано будет с некоторым опозданием. Может быть, в процессе будут некие деформации. Хочется надеяться, что все это будет доведено до конца, тем более, что внешнеэкономическая обстановка подталкивает к тому, чтобы эти инициативы не были только на бумаге. Если мы не реализуем сейчас то, что написали, тогда это будет шаг к распаду Союзного государства. Мы продемонстрируем, что у нас нет общих интересов, которые мы могл бы реализовывать», – заключил Рекеда.