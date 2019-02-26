«Не лейте грязь на Путина!» – украинец дозвонился на ТВ

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Нынешняя киевская власть сделала украинцев нищими и голодными, в то время как ненавистный президент «страны-агрессора» платит своим гражданам пенсии и пользуется уважением в обществе.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил дозвонившийся в студию телезритель Анатолий Щедрин из Чугуева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии в этот момент находился украинский генерал-лейтенант Вилен Мартиросян, который спорил с ведущими, могла ли Украина сохранить ядерное оружие, чтобы сдерживать им Россию, и хватило бы у Киева средств на содержание ракет.

«Воруют, народ нищий, обездоленный и бесправный, в больнице шприц бесплатно не дают, за все надо платить деньги.

Но не согласен с одним: атомное оружие Кравчук сдал, потому что содержать надо было, таких денег и средств не было. Сегодня мы нищие, голодные и холодные.

Они задают вопрос насчет России и Путина. Путин платит пенсии, Путина уважает простой народ, и сегодня, когда критикуют Путина, мне хочется сказать: господа, не лейте грязь на Путина», – заявил телезритель.

Украинский генерал Мартиросян вынужден был смущенно отвернуться.