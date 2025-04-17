Немецкий народ положительно настроен к русским, а предприниматели заинтересованы в снятии санкции и продолжении бизнеса.

Об этом в интервью журналистке Марине Закамской заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда правительство говорит что-то отрицательное о России, не должно сложиться впечатление, что люди думают так же. Я думаю, важно подчеркнуть это и здесь», – сказал Бисмарк.

«Я считаю, а это в Германии не всегда говорят вслух, что большинство немцев не враги русским, а скорее даже друзья. Они воспринимают русский народ очень позитивно, ведь многие здесь уже были, и их всегда встречали с распростертыми объятиями.

Он подчеркнул, что и весь немецкий бизнес заинтересован в торговле с Россией.

«Я хотел бы сказать российской стороне: мы, немецкие предприятия, очень заинтересованы в сотрудничестве с компаниями здесь, в России. Потому что чем больше экономического сотрудничества между странами, тем больше дружеских отношений. Люди сидят за одним столом, едят, пьют водку или что-то еще. Это сближает людей. Это предотвращает агрессию и создает хорошую атмосферу.

И чем бы ни занимались политики там наверху, это не то, что делает экономика, и не то, чем занимаются люди. В Германии это часто путают, и многое обобщают, мол, надо быть против по всем фронтам.

Нет, предприятия этого не хотят. Они хотят заниматься бизнесом, потому что это то, за счет чего мы все живем. Если мы больше не сможем этого делать, то жизнь потеряет часть смысла.

Вот поэтому этот экономический вопрос особенно важен, как и связь с Германией, в частности», – резюмировал он.